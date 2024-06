Pedone travolto sulla tangenziale Modena-Sassuolo: deceduto un 24enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Tangenziale Modena-Sassuolo SS724, al km 13 in direzione Sassuolo, nella zona di Baggiovara, Modena.

L'incidente, avvenuto intorno alle 01:30 di notte, ha coinvolto un'automobile e un pedone, con conseguenze drammatiche. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente ha visto un'automobile investire un pedone. La dinamica esatta è ancora oggetto di indagini, ma sembra che il pedone sia stato sbalzato violentemente a causa dell'impatto con il veicolo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente la Polizia Locale di Modena per gestire il traffico e avviare le indagini, oltre ai servizi di emergenza del 118, intervenuti con ambulanza e eautomedica, per prestare soccorso ai feriti. Tuttavia per il pedone, un giovane di 24 anni, non c'è stato nulla da fare. Illesa invece la conducente 34 enne della vettura.