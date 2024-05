Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: 22enne in condizioni critiche

Nelle prime ore del mattino di oggi, un incidente stradale ha lasciato un ragazzo di 22 anni in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:15 in via Mulini Interna, all'incrocio con Traversa San Giorgio, a Carpi.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, che sono intervenuti prontamente sul luogo, il giovane alla guida della Renault Captur, nato a Carpi ma residente a San Martino in Rio, avrebbe perso, per cause ancora sconosciute, il controllo del veicolo. L'auto è finita così fuori strada, terminando la corsa in un fossato.

Oltre al conducente, a bordo dell'auto c'erano altri due coetanei, anch'essi residenti nel Reggiano. Le dinamiche esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, e al momento si stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le tracce lasciate sulla strada per comprendere meglio quanto accaduto.

Sul luogo dell'inicidente si sono portati anche i sanitari del 118 con 2 ambulanze e l'elisoccorso. Il conducente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Gli altri due ragazzi di 27 e 22 anni non avrebbero fortunatamente riportato gravi lesioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e proseguendo con le indagini per stabilire le cause dell'incidente e assicurare che tutti i dettagli vengano chiariti.