Perde il portafoglio, gli viene restituito prima di accorgersi dello smarrimento

Il portafoglio, che conteneva denaro e documenti, gli è stato restituito il giorno di Santo Stefano prima ancora che il proprietario si accorgesse di averlo smarrito. E questo grazie al senso civico di una signora modenese che lo ha trovato e prontamente portato al Comando della Polizia locale la quale, visto il giorno festivo, non ha seguito la procedura ordinaria ma ha rintracciato immediatamente il cittadino risparmiandogli così tutti i disagi della situazione.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 26 dicembre. Intorno alle 15 in via Giardini una signora ha notato in terra un portafoglio, all’altezza della farmacia comunale, e lo ha subito portato al Comando di via Galilei. Il portafoglio conteneva 110 euro di denaro in contanti, carte di credito e numerosi documenti personali che hanno consentito agli operatori della Sala operativa di risalire al proprietario per poi rintracciarlo, così da riconsegnarli tutto nel giro di poche ore. Comprensibile lo stupore del cittadino, che non si era ancora accorto di aver smarrito il portafoglio, e la gratitudine per gli operatori e per il senso civico della signora.