Perdita di Gas Naturale Liquefatto (GNL) dal serbatoio di un trattore. Interviene una squadra NBCR

Questa mattina, intorno alle 9:45, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il parcheggio di Castelfranco Emilia ovest per una perdita di Gas Naturale Liquefatto (GNL) dal serbatoio di un trattore di un bilico che trasportava amido di mais.

Sul posto sono giunti prontamente la polizia stradale di Modena nord, la squadra dei vigili del fuoco di Vignola, una squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Bologna, il funzionario di guardia e i tecnici della ditta Iveco, specializzata nella messa in sicurezza degli impianti a metano.

Per gestire la perdita e garantire la sicurezza dell'area, è stata avviata la procedura di bruciatura in candela del contenuto del serbatoio, un'operazione che si prevede durerà circa 4-5 ore. Nonostante l'incidente, non ci sono state preclusioni per la viabilità nella zona, permettendo così il regolare flusso del traffico sull'autostrada.

L'intervento è stato coordinato con precisione e tempestività, assicurando la sicurezza sia dei lavoratori coinvolti che degli automobilisti in transito. Le autorità continueranno a monitorare la situazione fino al completamento dell'operazione.