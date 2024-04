Perquisizione alle "Costellazioni", rintracciati due clandestini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel corso della mattinata è stato realizzato un servizio interforze finalizzato al controllo degli ospiti presenti alle “Costellazioni”, il residence che utilizzato prevalentemente per l’accoglienza di richiedenti asilo che da anni e al centro delle cronache per episodi di criminalità. Il servizio è stato deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui è seguito un Tavolo Tecnico in Questura per la definizione delle modalità operative.

L’attività, coordinata dalla Questura, ha visto l’impiego di pattuglie delle diverse Forze di Polizia con un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza ed equipaggi della Polizia Locale. Intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha altresì garantito la presenza di una squadra per eventuali esigenze di specifica competenza.

Le verifiche hanno interessato gli ospiti dell’intera struttura. Durante il controllo, sono stati rintracciati due cittadini tunisini di 28 e 30 anni, sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, i quali non avevano titolo per permanere all’interno della struttura. I due uomini, pertanto, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro identità e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ne sta vagliando la posizione sul territorio nazionale.