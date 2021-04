Coltivano marijuana in casa e in garage, coppia modenese in manette

I Carabinieri hanno sequestrato 21 piante e tutto l'occorrente per la coltivazione, arrestando due 53enni modenesi

In maniera quasi accidentale i Carabinieri di Modena sono riusciti a portare alal luce una colivazione di marijuana allestita in un'abitazione e nel garage di pertinenza. I militari, infatti, ieri si sono recati presso l'abitazione di una coppia modenese per notificare un atto, ma la loro attenzione è stata attirata dall'inconfondibile odore della cannabis.

Gli uomini dell'Arma hanno quindi iniziato a perquisire la casa, fino a quando l'inquilino si è parato davanti ad una porta chiusa per impedire loro l'accesso, dicendo che c’era la sua compagna che stava riposando. All’interno c'erano invece molte piante di marijuana. Ulteriori ricerche hanno poi permesso di scoprire altre piante nel garage.

In tutto sono 21 le piante sequestrate, alte anche oltre 1,5 mt, insieme a tutto il materiale e i dispositivi per la coltivazione. La coppia, 53 enni modenesi, sono stati arrestati per produzione di sostanze stupefacenti.