Aggredisce la fidanzata, condannato un 40enne

Alcuni mesi fa, una lite domestica tra un uomo e una donna di quarant'anni residenti nella Bassa Modenese, è sfociata in una violenta aggressione ai danni della donna, che le ha provocato svariate lesioni.

In seguito all'accaduto, la vittima ha sporto denuncia, per poi ritirarla poco tempo dopo. L'uomo invece, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo, svoltosi presso il Tribunale di Modena con rito abbreviato.

All'esito della sentenza, l'aggressore è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione con l'accusa di lesioni personali aggravate. L'Avvocato Saverio Malaguti, difensore dell'uomo con l'Avvocato Gianfranco Balugani, commenta così l'esito della sentenza: "Pur comprendendo l'importanza del lavoro dei magistrati in casi come questo" - che com'è noto non di rado hanno epiloghi tragici - "riteniamo la pena molto alta" e, aggiunge, "ricorreremo sicuramente in Appello".