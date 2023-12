Per mesi aggredisce i genitori per ottenere soldi per la droga, arrestato

La scorsa notte i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti in un'abitazione del paese, a seguito di un'aggressione. A denunciare l'accaduto è stata la stessa vittima un uomo il cui figlio da tempo si era reso protagonista di atteggiamenti violenti fra le mura di casa. L'uomo, in preda alla disperazione, ha denunciato ai militari di essere stato aggredito per l’ennesima volta dal figlio dopo che si era rifiutato di consegnargli del denaro, che verosimilmente sarebbe stato speso per acquistare droga, come avvenuto più volte.

Secondo lo scenario descritto anche la madre aveva subito il medesimo trattamento da parte del giovane, per analoghi motivi, ormai da diversi mesi. Per altro il ragazzo ha tentato di aggredire la madre anche alla presenza dei Carabinieri che stavano cercando di riportare la calma nell'appartamento.

Raccolti vari elementi di prova, i militarti hanno tratto in arresto il giovane per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: il padre infatti, dopo l’ultima aggressione, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale.

Il ragazzo è stato condotto nel carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.