Picchia l'anziana madre e si barrica in camera, arrestato a Maranello

Nel pomeriggio di sabato scorso, 1 agosto, i Carabinieri sono stati costretti ad intervenire a Maranello, dove diverse persone avevano segnalato una accesa lite tra un 57enne e il vicinato. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine, in quanto pregiudicato per reati contro la persona all'interno della propria cerchia famigliare.

La pattuglia dell'Arma della Stazione di Maranello ha raggiunto il luogo della segnalazione e ha rintracciato l'uomo, che presentava alcuni segni di tumefazione al volto, a suo dire causati dallo scontro fisico avuto poco prima con il vicino di casa. Sul posto è quindi arrivata un'ambulanza del 118 per medicare il ferito, su sua richiesta.

Il 57enne, tuttavia, ha cambiato idea e rifiutato le cure. L'uomo ha dato in escandescenza ed è rientrato nel proprio appartamento. Mentre i militari stavano indagando su quanto accaduto in precedenza sentendo i testimoni, hanno udito delle urla provenire dalla casa e hanno notato la madre dell'uomo, una 86enne, sanguinante che chiedeva aiuto poiché il figlio l’aveva picchiata ferendola al volto.

Nel frattempo il pregiudicato si era chiuso a chiave nella propria camera da letto, ma ciò non ha impedito agli uomini dell'Arma di raggiungerlo e arrestarlo. Dopo alcune ore in cella, il 57enne è stato giudicato per direttissima e il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura del divieto di avvicinamento ialla casa della madre, in attesa del processo che si celebrerà nel prossimo autunno.