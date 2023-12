Picchia e minaccia di morte la compagna incinta, ora è in carcere

La picchiava, minacciava, umiliava da tempo. Un giorno, a giugno 2022, le ha torto un braccio fino a romperglielo. Mentre la accompagnava in ospedale, le ha detto che se lo avesse denunciato la avrebbe dato fuoco.

In diverse occasioni le ha dato schiaffi e calci al volto, e mentre la pestava le ha tappato la bocca per impedirle di gridare aiuto. Quando lei ha deciso di lasciarlo l'ha minacciata di morte; e quando si è rifiutata di fargli una ricarica postepay da dieci euro l'ha schiaffeggiata, sbattuta a terra, presa a calci e sputi. Ha usato violenza su di lei, e, come se non bastasse, lo ha fatto nonostante fosse incinta.

Per questi fatti, nella giornata di sabato l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Modena e portato in carcere. Su delega della Procura della Repubblica di Modena, i Carabinieri hanno dato esecuzione alla misura coercitiva della custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta del Pubblico Ministero, mettendo un punto ad un'escalation di violenza che durava da ormai da mesi. L'accusa per l'uomo è quella di maltrattamenti in famiglia aggravati dallo stato di gravidanza della vittima e atti persecutori: si attende ora l'inizio del processo.