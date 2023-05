Piene in transito, AIPo fa il punto sul monitoraggio dei fiumi modenesi

La situazione dei fiumi modenesi Secchia e Panaro, in cui sono in corso piene significative, è stata ed è costantemente monitorata H24 dai tecnici AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), in stretto coordinamento con tutti gli Enti del sistema di protezione civile locale e regionale e col supporto dei volontari.

Alcune telonature, oltre a quelle già eseguite ieri, sono state poste su tratti arginali del Secchia e del Panaro, ai fini di una maggiore prevenzione dai rischi di filtrazione. La cassa del Secchia ha laminato parte della portata di piena, così come quella del Panaro, sulla quale sono state manovrate le paratoie da parte di AIPo.

Ulteriormente rafforzata tramite “big bag” la sacchettatura realizzata attorno al fontanazzo creatosi ieri nei pressi del Secchia in comune di Sorbara.

La situazione rimane costantemente monitorata assieme alla protezione civile e ai volontari per rilevare eventuali criticità ed effettuare se necessario interventi urgenti con l’ausilio di ditte specializzate, già preallertate.