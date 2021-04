Pietra di Bismantova. Giovane modenese precipita durante l'arrampicata

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile i tecnici del Soccorso Alpino dell'Appennino reggiano sono intervenuti alla Pietra di Bismantova, per una ragazza infortunata durante un'arrampicata.

La giovane climber, ventiseienne residente in provincia di Modena, stava arrampicando nel settore "Gabry" della Pietra quando, per cause ancora da chiarire è caduta, urtando il capo contro la parete.

Subito i compagni di arrampicata hanno contattato i soccorsi: sul posto è arrivata una squadra del Soccorso Alpino che, dopo aver stabilizzato ed imbarellato la giovane alpinista l'ha trasportata in barella fino all'eremo, dove poi è stata affidata ai sanitari dell'ambulanza e quindi trasportata all'Ospedale S. Anna di Castelnovo, con una ferita lacero-contusa alla testa.