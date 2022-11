Polizia Locale, sequestrata una bicicletta elettrica "troppo veloce"

Negli scorsi giorni gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, nel corso del quotidiano servizio perlustrativo del territorio, hanno notato una persona a bordo di una bicicletta elettrica che sembrava andare troppo veloce. Hanno quindi intimato l'alt al conducente e hanno effettuato un controllo documentale e tecnico, all'esito del quale è emerso che non si trattava di una bicicletta, benché ne avesse l’aspetto, ma di un vero e proprio ciclomotore a propulsione elettrica diretta capace di raggiungere la velocità di 50km/h, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto avere una copertura assicurativa e una targa.

Gli agenti hanno quindi contestato al conducente tali mancanze oltre che la guida senza patente e senza casco protettivo, procedendo ad elevare più di 6mila euro di verbali e sequestrando il ciclomotore.

Purtroppo non è la prima volta che ciò accade nel nostro territorio. Non si conoscono le esatte circostanze del caso riportato dalla Polizia Locale, ma è accaduto che i conducenti di questi mezzi spesso ignorassero del tutto le prescrizioni per poterli condurre, convinti di trovarsi in sella ad una bici elettrica. A livello nazionale sono state mosse diverse contestazioni a venditori che proponevano questi mezzi pubblicizzandoli in realtà come biciclette e ingannando gli utenti, specialmente quelli più anziani.

Nel corso del medesimo servizio, gli agenti hanno inoltre contestato a due conducenti la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, sospendendoli dalla circolazione e ad altri due conducenti hanno contestato la guida senza cinture di sicurezza.