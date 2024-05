La PolStrada salva una civetta ferita lungo l'Autobrennero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Domenica scorsa, intorno alle ore 17.00, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord stava transitando nel tratto autostradale fra i caselli di Campogalliano e Carpi. Gli agenti hanno notato la presenza di un volatile fermo sulla corsia di emergenza, che pareva in difficoltà.

I poliziotti si sono fermati e hanno verificato che si trattava di una civetta, evidentemente non più in grado di alzarsi in volo e quindi pericolosamente in balia del traffico della A22.

Subito messo in salvo, il rapace è poi stato stato affidato alle cure del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” di Modena.