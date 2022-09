Sassuolo, Polizia Locale trova pirata della strada grazie alla videosorveglianza

Individuato il responsabile di un incidente grazie ad una veloce e attenta attività investigativa Polizia Locale di Sassuolo che ha sfruttato il sistema di videosorveglianza per trovare colui che, subito dopo aver tamponato un’auto, si era dato alla fuga. Il tutto è avvenuto sabato mattina presso la rotatoria tra via Pedemontana e via Radici quando un’Audi ha tamponato una Fiat Punto, proseguendo poi la corsa senza fermarsi.

Il conducente della Punto, che ha riportato per fortuna danni lievi, nell’immediatezza del fatto è riuscito a segnarsi solamente due numeri della targa del fuggitivo, che ha riferito alla pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul posto. Gli unici elementi in possesso degli agenti erano, quindi, due numeri di targa colore e marca dell’auto in fuga; attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, incrociando i dati delle auto in transito con i numeri riferiti dalla vittima del tamponamento, la Polizia Locale è riuscita ad individuare l’automobilista, residente in territorio di Casalgrande per il quale è in corso di valutazione l’eventuale denuncia per omissione di soccorso.

“Un attento lavoro di indagine – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – indispensabile per permettere alla persona tamponata di poter essere quantomeno risarcita dei danni causati dall’impatto, grazie al lavoro degli agenti ed al sistema di videosorveglianza che, ancora una volta, ha dimostrato di essere efficiente ed efficace”. L’individuazione del responsabile, infatti, permetterà al proprietario della Fiat Punto di essere velocemente rimborsato degli ingenti danni subiti a causa dell’impatto: l’Audi è risultata regolarmente assicurata.