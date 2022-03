Poliziotti sul Gigetto e nelle stazioni contro "bravate" e violenze dei ragazzi

La Polizia di Stato ha potenziato i servizi di vigilanza a bordo dei treni e nelle stazioni della linea ferroviaria Modena – Sassuolo. Le attività sono svolte in sinergia da operatori della Polizia Ferroviaria e del Commissariato della Polizia di Stato di Sassuolo, con l’ausilio tecnico di personale di Protezione Aziendale Trenitalia.

Negli ultimi giorni i controlli hanno portato all’identificazione di alcune centinaia di viaggiatori sia a bordo treno che nelle stazioni della linea.

I servizi, attuati di concerto con la Questura, sono finalizzati a prevenire e reprimere episodi come quelli verificatisi recentemente sia sulla medesima linea che su altre direttrici ferroviarie con terminale Sassuolo, che hanno visto come protagonisti dei giovanissimi, responsabili di condotte aggressive e pericolose anche per la loro stessa incolumità, nei confronti dei quali si è già in diverse occasioni proceduto ai sensi di legge, con l’identificazione e le relative sanzioni.

I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni e saranno ulteriormente intensificati in concomitanza con i fine settimana, giornate nelle quali si concentra una significativa movimentazione di utenti, in particolare gruppi di giovani, diretti verso il capoluogo.