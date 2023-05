Maltempo, piene in transito. Chiusi e ponti sul Secchia e caos viabilità

Aggiornamento ore 6.50: come previsto, le piogge della notte hanno ulteriormente ingrossato i corsi d'acqua modenesi. Il fiume Secchia e il fiume Pnaro hanno raggiunto e superato soglia 2 (arancione). Nelle prime ore della mattina la crescita sembra aver subito un rallentamento, ma non è possibile stabilire al momento se si toccherà il livello "rosso". Livello a cui invece è arrivato il torrente Tiepido in località Fossalta.

Attualmente sono chiusi Ponte Alto vecchio a Modena e Ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, oltre al ponte di Navicello vecchio lungo il Panaro. Chiuso anche i ponte di strada Curtatona.

Tutte le principali vie di accesso al capoluogo risultano congestionate per l'ora di punta del mattino. Disagi particolari nello snodo tra Campogalliano, Soliera e Modena. Un incidente crea code anche a ponte Bacchello, tra Soliera e Sorbara.

Già dalla mezzanotte di martedì è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia e sono al lavoro anche i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile. Le previsioni indicano che le precipitazioni continueranno nelle prossime ore e durante la giornata si riuniscono sia il Ccs, Centro coordinamento soccorsi, convocato dalla Prefettura, sia il Coc, il Centro operativo comunale, per definire le attività necessarie sulla base dell’andamento del fenomeno.

Confermata l'allerta rossa

"Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili dissesti su tutto il territorio collinare e montano, localizzati nel settore occidentale, diffusi nel settore centrale e numerosi ed estesi nella Romagna. Permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e di frequenti frane a carico della rete stradale, accompagnate da ruscellamenti con erosione accelerata, trasporto e sedimentazione di materiale - viene aggiunto -. Si prevedono condizioni di alta marea, inferiori ai livelli di attenzione, che tuttavia potranno favorire localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili raffiche di intensità superiore nella prima parte della giornata sul crinale appenninico centro-occidentale e lungo la fascia costiera".