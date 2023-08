Porto abusivo di oggetti atti ad offendere, droga e guida in stato di ebbrezza: controlli del weekend

Anche questo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, nei luoghi più frequentati e lungo la viabilità ubana ed extraurbana. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e contrasto dei reati e alla sicurezza degli utenti delle strade, istituendo diversi i posti di controllo, anche con l’utilizzo dell’etilometro.

Nel Capoluogo, la vigilanza è stata assicurata nell’area del Novi Sad e del parco XXII Aprile, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di due distinti controlli, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 22enne e un 39enne, per porto illegale di oggetti atti ad offendere, poiché trovati entrambi in possesso di coltello.

Nel corso dei servizi effettuati nel resto della provincia, a Vignola, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno identificato in un parco pubblico e segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena un 19enne e in 21enne, trovati rispettivamente in possesso di piccoli quantitativi di cocaina e hashish. Nella notte, i Carabinieri sono intervenuti per un’autovettura andata fuori strada nel comune di Finale Emilia. Il controllo del 27enne conducente dell’utilitaria ha permesso di accertare il suo elevato tasso alcolico, procedendo all’immediato ritiro della patente di guida e alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Anche a Sassuolo, nella nottata di sabato, la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato e controllato un neopatentato, risultato positivo al test con etilometro, procedendo alla relativa denuncia e al ritiro del documento di guida.