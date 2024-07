Precipita con l'auto in una scarpata di 40 metri, donna soccorsa dai Vigili del Fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un grave incidente stradale in località Rocca Santa Maria di Serramazzoni. Una donna è rimasta incastrata nella sua vettura, precipitata in fondo a una scarpata di 40 metri.

La donna è stata raggiunta rapidamente dai Vigili del Fuoco di Sassuolo e da una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in tecniche di soccorso in ambienti difficili. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per prestare assistenza.

La donna è stata recuperata e condotta in ospedale per accertamenti in codice 2, indicando condizioni di media gravità. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'elicottero Drago 151 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, fornendo supporto aereo alle operazioni di soccorso.

Grazie alla tempestiva e coordinata risposta dei soccorritori, la donna è stata salvata e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.