Precipita da sei metri mentre lavora, grave un operaio di 51 anni

Ieri mattina, a Camposanto, in uno stabile di via Bocchetta poco dopo la località di Regina del Bosco, si è verificato un grave incidente sul lavoro.

Un uomo italiano di 51 anni, identificato con le iniziali B.D., è precipitato da un'altezza di sei metri mentre stava lavorando sul tetto di un'azienda agricola. Secondo una prima e parziale ricostruzione, l'uomo si trovava sul tetto dell’edificio per sistemare la copertura quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e della Medicina del lavoro, sarebbe caduto rovinosamente al suolo.

L'incidente ha subito attivato l'allarme tra le persone presenti all'interno dell’azienda, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. In breve tempo, l'elisoccorso del 118 è arrivato sul posto, atterrando nei campi di grano vicini allo stabile. La vittima è stata trasportata in codice di massima gravità all'ospedale civile di Baggiovara.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi.

Oltre agli operatori sanitari del 118 con l’elisoccorso, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri compagnia di Carpi e gli operatori della Medicina del lavoro dell’Ausl per effettuare i rilievi del caso.