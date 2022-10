Precipita un ultraleggero in Appenino, muore il pilota

Tragedia nel tardo pomeriggio in Appennino. Un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle ore 18.20, mentre sorvolava il territorio di Lama Mocogno. Il velivolo è caduto nella zona di Sassostorno, in un terreno prossimo a via del Poggio.

Sul posto sono stati inviati immediatamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Purtroppo ogni tentativo i salvare l avita del pilota si è rivelato vano e il medico non ha potuto fare altro che accertarne il decesso. La vittima è un uomo di 72 anni.

Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e giungere alle cause di quello che si presenterebbe come un incidente. ++ Seguiranno Aggiornamenti ++