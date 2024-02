Violenza per le strade, I Carabinieri istituiscono un presidio fisso in centro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Gli episodi sempre più frequenti di furti e rapine, ma anche di scontri fra gruppi di giovani e di stranieri, hanno riempito negli ultimi mesi le cronache quotidiane e rappresentano una fonte di preoccupazione per tanti modenesi. La possibilità di imbattersi in qualche balordo o di finire vittima di aggressioni a scopo di rapina è purtroppo più alta che in passato e questo rappresenta un serio problema.

Il dibattito sulla sicurezza urbana ha monopolizzato a tratti la dialettica politica, ma nei fatti non molto è cambiato, nonostante la buona volontà delle forze dell'ordine.

Una novità significativa arriva dall'Arma dei Carabinieri, che per dare risposta alle nuove necessità ha istituito un presidio fisso in centro storico. D'ora in avanti, infatti, in orario serale due auto dei Carabinieri saranno collocate in Piazza Grande e fungeranno anche da "stazione mobile", come punto di riferimento per i cittadini. Non sarà un'attività solamente stanziale, ma i militari pattuglieranno le zone limitrofe e saranno ovviamente pronti ad intervenire più rapidamente a fronte di segnalazioni che arriveranno dalle strade del centro.

Una soluzione che per ora è attiva a "tempo indeterminato" e che ci si augura possa essere mantenuta con costanza.