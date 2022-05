Tenta di sedare una lite e viene accoltellato, l'aggressore patteggia un anno

La notte del 10 gennaio scorso via Emilia Ovest è stata teatro di un violento episodio che ha coinvolto gli avventori di un bar, al'lincrocio con via San Cataldo.

Un ragazzo di origine dominicana e la compagna stavano discutendo nell'area antistante il bar Flambè dove avevano trascorso la serata. Un diverbio dai toni particolarmente accesi, che avrebbe richiamato l'attenzione di un altro avventore, un 40enne albanese, poi intervenuto per redarguire l'uomo che a suo parere si stava rivolgento in maniera troppo aggressiva alla ragazza. Intromissione che però non era piaciuta al diretto interessato, il quale aveva reagito sferrandogli una coltellata.

Sul posto era quindi intervenuta la Squadra Mobile, mentre il 40enne albanese era stato trasportato all'Ospedale, dal quale sarebbe stato poco dopo dimesso con venti giorni di prognosi.

La vicenda processuale che ne è scaturita è giunta a termine oggi. Il dominicano, difeso dall'Avv. Lorenzo Bergami, ha patteggiato ad un anno di reclusione con pena sospesa.