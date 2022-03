Scontro con i poliziotti, attivista a processo. Ma potrebbero rischiare anche gli agenti

Uno dei tanti teatri degli episodi di protesta no-mask e no-vax è stato, nel gennaio dello scorso anno, l’Ufficio Postale di via Casalegno, presso il Centro Commerciale La Rotonda.

Protagonisti due attivisti modenesi, che in seguito a quei fatti avvenuti il 15 gennaio 2021, sono stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (oltre che per interruzione di pubblico servizio). Su richiesta del personale delle Poste, infatti, erano intervenuti alcuni agenti di Polizia, che avevano poi proceduto con la segnalazione delle due persone, un uomo e una donna, che avrebbero interrotto in modo provocatorio l'attività dell'ufficio, rifiutandosi di indossare la mascherina.

Ne era nato uno scontro prima verbale poi fisico, terminato con tre persone al Pronto Soccorso. Due i risvolti della vicenda, che corrispondono a due diversi procedimenti giudiziari: il primo che vede gli agenti come vittime di lesioni, il secondo che vede gli stessi come autori di lesioni nei confronti della donna.

Questa mattina si è svolta l’Udienza Preliminare del “primo filone” a carico della attivista, difesa dall’Avv.ssa Ruini, che la Giudice Pini Bentivoglio ha deciso di rinviare a giudizio, accogliendo quindi la richiesta formulata dal PM Marco Niccolini e confermando i capi d’accusa.

Secondo quanto dichiarato dall’avvocatessa della difesa però, come anticipato, questa non sarebbe l’unica strada giudizialmente percorribile: “C’è un’altra versione dei fatti, che è stata oggetto di querela, secondo la quale sarebbe stata la mia assistita a subire lesioni per mano degli agenti durante il tentativo di caricarla nella volante”. Anche l’attivista infatti, in seguito alla colluttazione, sarebbe stata trasportata al Pronto Soccorso, dal quale sarebbe stata dimessa con una prognosi di 7 giorni, poi portata a 90 giorni.

Per questo motivo, a seguito di querela, è stato iscritto un procedimento contro ignoti per le violenze subite. “L’accaduto esula dalle sanzioni amministrative connesse alle violazioni in materia di Covid” ha aggiunto l’avvocatessa, “stiamo parlando di reati: tutte le altre etichette, sono fuori luogo”.