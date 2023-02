Omicidio in via dei Manzini, rinviato a giudizio il figlio della vittima

Carlo Evangelisti sarà processato davanti alla Corte d'Assise nel luglio prossimo: è accusato dell'omicidio della madre, la 71enne Milena Calanchi, trovata senza vita la mattina del 16 novembre 2021 nella sua abitazione di Via dei Manzini, a Modena.

Evangelisti aveva confessato di aver ucciso la madre nell'immediatezza della tragedia, dopo aver chiamato la Polizia da un bar di Viale Amendola. Soccorritori, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia Scientifica si erano immediatamente recati nell'appartamento, ma effettivamente per la 71enne non c'era stato nulla da fare: era stata trovata senza vita riversa a terra in camera da letto.

Gli accertamenti successivamente condotti, avevano permesso di addebitare la morte ad un'ipotesi di "costrizione toracica": la donna, che già versava in precarie condizioni di salute, sarebbe deceduta sotto il peso del figlio che le avrebbe impedito l'espansione polmonare, e quindi il respiro.

Sin dall'interrogatorio di garanzia, Evangelisti ha dichiarato di essere caduto sulla madre e di averne causato accidentalmente la morte al termine di una lite, in un momento di pesante ubriachezza. L'uomo era seguito dal Sert per dipendenza da alcol, e ha continuato il percorso di recupero anche in carcere, dove ora si trova in attesa del processo. Purtroppo la situazione di conflittualità famigliare, unita all'abuso di alcolici, era già nota e più volte erano state fatte segnalazioni alle forze dell'ordine. Una segnalazione era arrivata anche quella sera, ma nessuno intervenne.

Sarà la Corte d'Assise a stabilire se si stia trattato di un fatale incidente o di un gesto volontario. L'Avvocato Roberto Ghini, difensore dell'uomo, ha dichiarato: "Il mio assistito è stato rinviato a giudizio, com'era inevitabile che accadesse: essendo il reato di cui è accusato formalmente punito con l'ergastolo, non era possibile procedere con un giudizio abbreviato. Si dovrà quindi fare la Corte d'Assise, che inizierà a luglio".