Pavullo, rinviato a giudizio il commerciante accusato di molestare le sue dipendenti

Il 6 ottobre scorso, un 60enne titolare di un supermercato di Pavullo è stato arrestato con l'accusa di aver molestato alcune delle sue dipendenti: per quei fatti, oggi l'uomo è stato rinviato a giudizio.

La vicenda ha avuto inizio con la denuncia di un'ex dipendente, che da singola è diventata corale. Secondo l'accusa le vittime sarebbero 12 donne tra i 18 e i 50 anni, sei delle quali si sono costituite parte civile nel processo. Le donne riportano di violenze verbali e fisiche come baci e palpeggiamenti, vissuti per lungo tempo nel silenzio, probabilmente per il timore delle ripercussioni lavorative che una denuncia avrebbe potuto avere. L'impianto accusatorio è sempre stato smentito dall'imputato, che continua a dichiarare la sua innocenza.

Le prove a sostegno delle due tesi contrapposte saranno assunte in dibattimento. Oggi infatti il giudice per l'udienza preliminare ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura: la prossima udienza è fissata per il 20 maggio. I reati per cui si procede sono violenza sessuale e maltrattamenti sul luogo di lavoro.