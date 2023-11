Professore aggredito, cerca di sedare una rissa fra studenti e finisce in ospedale

Un insegnante è stato aggredito nel tentativo di sedare una rissa tra studenti. A renderlo noto è il sindacato Uil Suolca, che spiega come il fatto sia avvenuto all’Istituto Professionale Vallauri di Carpi. Qui si sarebbe verificato uno scontro tra due gruppetti di studenti appartenenti ad istituti scolastici differenti.

L'insegnante di sostengo si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto per sedare una rissa nel cortile della scuola, durante la pausa per la ricreazione. Nel tentativo di placare gli animi è stato violentemente colpito al volto ed è poi andato al Pronto Soccorso per accertamenti.

“Quello che è successo è terribile – dichiara Dario Catapano, segretario della UIL Scuola di Modena - e stiamo ancora cercando di capire come si sono svolti effettivamente i fatti. Per l’ennesima volta a farne le spese un lavoratore della scuola che cercava solo di ristabilire l’ordine. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto si paghi, soprattutto in termini di sicurezza, non investire sulla scuola pubblica. Non è possibile che degli esterni possano entrare indisturbati in un Istituto scolastico e compiere un vero e proprio raid punitivo. Al docente va tutta la nostra solidarietà e lo tuteleremo in ogni sede possibile. Cose del genere non devono più capitare".