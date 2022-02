Cerca di vendere profumi tarocchi tra i banchi del mercato, denunciato un abusivo

La Polizia Locale di Carpiha denunciato alla Procura della Repubblica un uomo con l’accusa di aver venduto prodotti contraffatti in piazza dei Martiri, durante il mercato cittadino: l’attenzione di agenti in borghese era stata attirata da una persona che girava fra le bancarelle proponendo ai passanti profumi di grandi e costosi marchi internazionali, a prezzi incredibilmente convenienti. Il venditore, letteralmente … “ambulante”, estraeva la merce da una borsa e si faceva pagare in contanti e in nero.

Con la collaborazione di colleghi in divisa, gli agenti hanno così fermato e identificato la persona, trattenendo alcuni esemplari di profumi, per sottoporli a perizia con la collaborazione dei veri produttori. Non c’è stato bisogno di sofisticati esami di laboratorio: infatti, già da alcuni particolari delle confezioni, per quanto ben imitate, i prodotti non risultavano originali.

Anche le essenze comunque si potevano smascherare ...a naso, come gli acquirenti, decisamente ingenui, scoprivano a casa quando aprivano il pacchetto.

L’uomo, un italiano cinquantenne residente a Parma, è stato pertanto denunciato a piede libero, anche per il reato di ricettazione, e gli sono stati sequestrati i prodotti falsi.

Commenta Mariella Lugli, assessore alla Sicurezza: « Questa operazione ci ricorda tre cose: innanzitutto che la Polizia Locale c’è anche quando “non si vede”, perché appunto per perseguire e contrastare certi reati deve ovviamente operare anche in borghese; poi che il nostro mercato può contare sulla sicurezza delle persone e dei prodotti in vendita, nell’interesse sia dei frequentatori sia degli operatori in regola; infine che l'abusivismo commerciale, oltre a essere un problema di concorrenza sleale e illegale, è un danno concreto sotto il profilo economico riguardando l'evasione di imposte e tributi, senza parlare della possibile "pericolosità" dei prodotti. »