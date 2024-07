La denuncia dall'RNord, "Prostitute al lavoro davanti alla sede della Polizia Municipale"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Imbarazzante e inaccettabile, la situazione del palazzo RNord di via Canaletto sud è in continuo peggioramento. Milioni di soldi pubblici investiti per una riqualificazione che è ormai un miraggio. Dall'amministrazione comunale mai una scusa, nessuno che provi un po' di vergogna. In questo palazzo vivono decine di famiglie costrette a subire una situazione di profondo degrado che sembra non avere fine. Stesso discorso per i commercianti, nei fatti abbandonati a se stessi".

A dichiararlo è Manuela Spaggiari, responsabile modenese di Noi Moderati: "Le prostitute 'al lavoro' presso l'RNord sono sempre di più, occupano la galleria, parte del parcheggio, facile trovarle anche vicino alla sede del 118. Sabato un paio di ragazze erano tranquillamente appoggiate ad una delle pareti della sede della Polizia Municipale. Episodio grave ed umiliante per il lavoro degli agenti, Nessuno in Piazza Grande si indigna?"

"Com'è noto, all'interno del palazzo vivono soprattutto famiglie di stranieri, anche molti bambini, è questa la famosa integrazione di cui parla il centro-sinistra? Un palazzo dove i residenti vengono nei fatti ghettizzati".

"Cosa pensa di questa vergognosa situazione il nuovo sindaco di Modena Massimo Mezzetti e soprattutto il Prefetto Alessandra Camporota, prossimo assessore alla Sicurezza, alla Polizia locale, e all'integrazione? In questi anni non ha mai avuto occasione di visitare l'RNord e constatarne lo stato di profondo abbandono?", chiosa Spaggiari