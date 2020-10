VIDEO | Protesta contro il Dpcm in Piazza Grande. Tensione al corteo

Si è tenuta in centro a Modena una manifestazione con un gruppo eterogeneo, che fa seguito a quella di lunedì, con ristoratori e altri imprenditori e a quella di martedì, quando hanno manifestato associazioni del mondo scolastico e della cultura.

La protesta si è svolta in Piazza Grande, dove per circa 40 minuti si sono susseguiti diversi oratori e in una seconda fase il gruppo si è mosso verso la via Emilia, dove ha improvvisato un corteo, sfilando tra corso Duomo e largo Garibaldi.

Rientrando verso Piazza Grande il corteo si è imbattuto in un gruppo di ragazzini, in larga parte minorenni, con il quale è nato un diverbio per motivi del tutto futili e slegati dalla protesta. Ci sono stati alcuni attimi di tensione sotto il portico di fronte a piazza Torre, poi la situazione si è nuovamente calmata e il corteo ha fatto ritorno in Piazza Grande e ha concluso li la protesta.