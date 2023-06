Fanno il bagno accanto alla centrale idroelettrica del Panaro, la polizia li riporta a riva

Nella giornata di ieri, intorno alle 13.00, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in località San Donnino, precisamente in stradello Barca a ridosso del fiume Panaro nei pressi della centrale idroelettrica, accanto ai laghetti Vivinatura . Un addetto della società che gestisce l’impianto, infatti, aveva segnalato la presenza di alcuni ragazzini intenti a fare il bagno in un punto molto pericoloso per la presenza di un invaso profondo oltre 5 metri e di turbine che creano mulinelli e gorghi.

I primi tentativi da parte degli agenti di richiamare l’attenzione dei ragazzi sono stati vani, a causa della notevole distanza che li separava e del forte rumore di fondo causato dall’acqua. La corrente del tratto di fiume interessato era molto forte e l’acqua presente considerevole.

A quel punto, vista la situazione di rischio, i poliziotti hanno deciso di guadare il fiume, fino a raggiungerli e a riportarli a riva.

I tre ragazzini, tutti minorenni tra i 13 e i 14 anni, una volta accertata la loro incolumità, sono stati ammoniti circa il grande pericolo che avevano corso ed accompagnati in Questura per essere riaffidati ai rispettivi genitori.