Cade e si fa male nel castagneto, 12enne in ospedale

Nel tardo pomeriggio, in un castagneto in zona Piantacroce (frazione di Pavullo nel Frignano) un ragazzino di 12 anni è rimasto coinvolto in un infortunio. Si trovava in compagnia di un famigliare stava raccogliendo le castagne quando, per una disattenzione, è caduto a terra procurandosi un trauma alla rachide cervicale. Il famigliare ha subito contattato la Centrale Operativa del 118 che ha attivato la stazione Mt Cimone del Cosccorso Alpino, che è intervenuta con una squadra, composta anche da due infermieri.

Una volta raggiunto nella boscaglia scoscesa, il dodicenne è stato immobilizzato e caricato su barella portantina per essere successivamente calato, data la pendenza del luogo, con tecniche alpinistiche fino alla strada dove lo attendeva l’ambulanza di Pavullo.

Una volta a bordo dell’ambulanza è stato trasportato all’ospedale di Pavullo, in codice di bassa gravità, per gli accertamenti del caso. Sul posto presenti anche i Vigli del Fuoco di Pavullo.