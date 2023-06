Rapina al Novi Sad, colpito con un pugno al volto e derubato della bici

Oggi pomeriggio intorno alle 20.15 un nuovo episodio violenti si è verificato al parco Novi Sad, precisamente in corrispondenza delle panchine dell'anello sul lato di via Bono da Nonantola, che sono abitualmente ritrovo di gruppi di giovani stranieri. Proprio un giovane che si trovava in compagnia di amici e conoscenti - un gruppetto di una decina di ragazzi - è stato vittima di un'aggressione: il 22enne è stato colpito con un violento pugno al volto e l'aggressore gli ha rubato la bicicletta, con la quale è fuggito.

Ad intervenire sul posto in prima battuta sono stati i militari di Strade Sicure, che hanno raccolto la denuncia del giovane, sanguinante al volto, e hanno iniziato a sentire eventuali testimoni. Nel frattempo è giunta sul posto un'ambulanza del 118, con i sanitari che hanno prestato le prime cure al giovane, poi accompagnato al Pronto Soccorso. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

L'Esercito ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e il caso è stato preso in carico dalla Polizia di Stato. I contorni della rapina sono ancora da chiarire, ma pare possa essersi trattato di un diverbio tra gruppi di stranieri di etnie differenti, che abitualmente frequentano il parco.