Rapina in centro, lo aggrediscono e gli rompono il setto natale per rubargli il cellulare

Ennesimo caso di aggressione in centro storico. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, intorno alle 23.00 di ieri sera un giovane modenese stava passeggiando lungo vicolo Foschieri, nei pressi di via Gallucci, a Modena per fare ritorno alla propria auto dopo una cena con alcuni amici in centro quando alcuni stranieri si sarebbero avvicinati per rubare il telefono che il ragazzo teneva in mano.

Una volta sottrattogli l'oggetto, il giovane avrebbe tentato di rimpossessarsi del proprio telefono inseguendoli, ma a quel punto i ladri lo avrebbero aggredito con calci e pugni rubandogli poi portafoglio e cellulare fino, pare dalle testimonianze, a lasciarlo quasi svenuto per strada. Sarebbero stati infatti alcuni passanti ad allarmarsi e chiamare i soccorsi.

Il giovane, di 32 anni, fortunatamente dimesso questa mattina dopo tutti gli accertamenti del caso, ha riportato qualche ferita al volto e una frattura al setto nasale. Sul caso stanno facendo luce le forze dell'ordine.

Tema particolarmente ricorrente alle cronache modenesi quello delle aggressioni da parte di gruppi di stranieri sempre in zona centro storico o nelle immediate vicinanze. Giusto qualche mese fa il sondaggio di Udicon sulla sicurezza in città aveva fatto emergere un triste dato sulla sicurezza dei cittadini. Per il 77,4% degli intervistati, Modena è meno sicura rispetto all’anno scorso. Dal sondaggio emerge anche che cresce sensibilmente la percentuale di chi ritiene la microcriminalità aumentata nell’ultimo anno a Modena (87,5%).

Per il 64% del campione è fondamentale aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Per il 68,3% è imprescindibile garantire una maggiore certezza delle pene, mentre per il 39,1% non è più derogabile un potenziamento delle forze dell’ordine attive sul territorio. Fa riflettere, infine, la fetta di cittadini (il 14%) che chiede l’autorizzazione alla presenza delle ronde nei quartieri.