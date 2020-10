Richiedente asilo rapina il Bar Stadio, poi la zuffa con il barista e l'arresto

Ieri sera un giovane stranieri si è recato al Bar Stadio di Modena, accanto al "Braglia", e come un normalissimo cliente ha acquistato un pacchetto di sigarette. Subito dopo aver ricevuto il resto dal barista, si è però fatto minaccioso mostrando un coltello che aveva attaccato alla cintura e ha afferrato con una mano il denaro dal cassetto del registratore di cassa per poi uscire dal locale.

Il barista, per nulla intimorito, lo ha seguito fuori e, nonostante le ripetute minacce, lo ha raggiunto per riavere indietro le banconote rubate. Ne è nata una colluttazione, a seguito della quale il commerciante è riuscito a recuperare pare del denaro e lo straniero si è allontanato a piedi verso via Berengario.

La chiamata al 112 da parte dell'altra barista ha consentito alla Questura di inviare immediatamente sul posto due Volanti, che hanno rapidamente raggiunto il fuggitivo, a poca distanza dal Bar Stadio. E' così finito in manette un 20enne del Gambia, a Modena come richiedente asilo. E' accusato di rapina aggravata.

Sul posto è intervenuto anche il 118 per medicare il barista, rimasto lievemente ferito durante la zuffa con il rapinatore.