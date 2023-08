Aggredita in strada, blocca lo scippatore insieme alle amiche e lo fa arrestare

Una ragazza di 25 anni è stata vittima di una aggressione, alla quale ha però reagito dimostrando grande determinazione, con l'aiuto di due amiche. Il grave episodio è avvenuto intorno alle ore 23.30 di ieri sera, in via Barbieri, alle porte del centro storico. La ragazza si trovava a piedi insieme alle amiche e stava rincasando, quando intorno alle 23.30 un uomo si è avvicinato a lei in sella ad una bicicletta: cogliendola alle spalle, il malvivente ha afferrato la borsetta che la vittima aveva a tracolla, cercando poi di fuggire.

Lo scippo però non è andato a buon fine: la 25enne ha reagito e ha inseguito il ladro. L'uomo è stato raggiunto e trascinato a terra dalle tre ragazze, che sono riuscite ad immobilizzarlo. Sono stati minuti molto convulsi e dolorosi, dal momento che il rapinatore non ha esitato a colpire le giovani con calci e pugni pur di guadagnarsi la fuga. Il numero e la determinazione delle ragazze hanno però avuto la meglio e il malvivente è stato trattenuto fino all'arrivo delle forze dell'ordine, avvertite al 112.

Una pattuglia della Squadra Volante ha raggiunto velocemente via Barbieri e ha preso in consegna il malvivente, poi identificato in un cittadino albanese di 42 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio. L'uomo è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e lesioni personali e accompagnato in questura.

Nel frattempo sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118, che si è presa cura di due delle ragazze, le quali avevano riportato delle lievi ferite, per lo più escoriazioni su gambe, spalle e collo.

La Procura della Repubblica ha chiesto per il 42enne l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, tenuto conto delle precedenti condanne definitive riportate dallo straniero peri i delitti di furto, ricettazione, illecita detenzione di sostanze stupefacenti, agevolazione all'esercizio della prostituzione, nonché evasione. All'esito dell'udienza per direttissima, il Giudice ha convalidato l'arresto, ma ha applicato la misura degli arresti domiciliari, che il 42enne dovrà scontare presso l'abitazione della madre.