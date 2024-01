Parcheggio dell'ospedale di Baggiovara, soprende un ladro sulla sua auto e viene preso a pugni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Squadra Volante è dovuta intervenire nel parcheggio dell'ospedale di Baggiovara, dove si era appena consumata un'aggressione ai danni di un ragazzo. Il 24enne, infatti, aveva sorpreso un uomo all'interno della sua auto, che era stata lasciata momentaneamente incustodita a causa della fretta di accompagnare la madre al Pronto soccorso.

Il malvivente, un 48enne italiano, stava frugando all'interno dell'abitacolo, con l'intento evidente di cercare qualche oggetto che valesse la pena rubare. Quando si è visto scoperto, ha aggredito il giovane colpendolo al volto con alcuni pugni. Una reazione che non gli era servita però a guadagnare la fuga, dal momento che un infermiere di passaggio che aveva assistito alla scena è intervenuto per dare man forte alla vittima.

Il 48enne è quindi stato trattenuto fino all'arrivo della Polizia, che lo ha preso in consegna e tratto in arresto con l'accusa di tentata rapina impropria. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche denunciato per il reato di lesioni personali.