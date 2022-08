Baby gang, 16enne sfugge ad un tentativo di rapina in strada

Momenti di paura per un turista modenese 16enne in vacanza a Cesenatico che, nel pomeriggio di lunedì, è stato aggredito da una baby gang che ha cercato di rapinarlo in pieno giorno. U fenomeno che preoccupa non poco in Riviera - e non solo - e che si declina in varie forme, con gruppi di adolescenti minorenni o appena maggiorenni che prendono di mira in particolare i loro coetanei durante il periodo di vacanza al mare.

La vittima ha raccontato che poco prima delle 17 stava camminando tranquillamente sul lungomare Ponente quando è stato notato quattro giovani, tre maschi e una femmina all'aspetto di origine nordafricana, che hanno iniziato a seguirlo. Poco dopo uno del quartetto lo ha avvicinato con la scusa di chiedergli se aveva da cambiare i soldi per comprare le sigarette e il modenese ha candidamente ammesso di non avere del denaro con sè.

Alle insistenze del giovane, che si sono fatte sempre più pressanti, il 16enne ha cercato di ribadire il fatto di essere sprovvisto di contanti nonostante l'altro pretendesse di controllargli il portafoglio. Durante il battibecco anche gli amici del ragazzo che aveva chiesto i soldi si sono avvicinati e, uno di questi, ha afferrato il minorenne che per liberarsi della presa si è tolto la maglietta che portava addosso e vista la situazione è scappato a gambe levate incontrando poco dopo una pattuglia della Municipale.

Ancora spaventato, e accompagnato dal padre, la vittima si è quindi presentata ai Carabinieri per sporgere denuncia per tentata rapina.