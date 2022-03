Rapina in banca, tre uomini armati colpiscono in via Vignolese

Erano circa le 12.30 quando tre persone armate di cutter sono entrate presso la filiale di banca Credem in via Vignolese 579. I tre si sono finti normali clienti indossando mascherina, occhiali da sole e cappelli.

Una volta all'interno dei locali hanno manifestato le loro intenzioni minacciando il personale e i clienti con i taglierini e accompagnandoli poi nei bagni. Non è stata usata violenza contro i presenti e nessuno è rimasto ferito. In questo modo i rapinatori hanno avuto mano libera per sottrarre il denaro dalle casse. I malviventi sono rimasti all'interno della banca per circa 45 minuti.

Appena è stato lanciato l'allarme si sono portate sul posto diverse pattuglie della Polizia di Stato ma la banda è fuggita prima del loro arrivo. Attualmente gli agenti stanno svolgendo tutte le indagini del caso con il supporto della Polizia Scientifica. Ancora da quantificare il bottino.