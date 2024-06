Una bottigliata in testa ad un ciclista per rapinarlo, arrestato un 50enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri sera i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti in una piazza dove i passanti avevano segnalato una concitata contesa tra due uomini. E' così emerso che un 50enne di origine marocchine aveva cercato di sottrarre all'altro una bicicletta. La vittima aveva cercato di resistere alla rapina e lo straniero le aveva sferrato un violento colpo di bottiglia al capo.

Sul posto è intervenuto anche il 118 e il malcapitato è stato trasportato al policlinico di Modena per le cure del caso mentre l'autore del reato è stato tratto in arresto.

Condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per tentata rapina e lesioni aggravate, è poi stato condotto direttamente presso il carcere di Sant'Anna.