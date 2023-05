Rapinato e picchiato mentre rientra a casa, i Carabinieri arrestano due aggressori

Notte da incubo per un 25enne, vittima di una violenta rapina mentre stava rientrando dal lavoro. Il giovane si trovava in bicicletta in via Emilia Ovest, quando è stato accerchiato da un gruppetto di persone che lo hanno fermato con fare minaccioso. Uno dei malviventi ha quindi sferrato un pugno in volto al ragazzo, con l'obiettivo di derubarlo sia del telefono cellulare che della bicicletta.

Il giovane ha provato a reagire, ma gli altri componenti del gruppetto si sono scagliati su di lui con calci e pugni prima di allontanarsi.

Una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta molto rapidamente sul posto e dopo aver sentito la testimonianza è riuscita ad individuare due degli aggressori. I militari si sono lanciati al loro inseguimento di corsa e sono riusciti a fermare il primo dei due che aveva con sè proprio a bici appena rubata. Il secondo rapinatore ha invece opposto resistenza ed è stato ammanettato solo dopo una vivace colluttazione.

I due - entrambi ventenni di origine nordafricana - sono quindi stati portati nelle celle della caserma e anche qui hanno continuato a dare in escandescenza. Uno in particolare, oltre a tentare gesti autolesionistici, ha anche colpito un carabiniere, ferendolo in maniera lieve.

Il giovane aggredito è stato refertato al Pronto Soccorso, mentre i due aggressori, dopo la burocrazia di rito, sono stati dichiarati in arresto per rapina aggravata e condotti direttamente in carcere in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Sono ovviamente in corso le indagini per risalire all'identità di alte persone coinvolte.