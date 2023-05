Rapina con il coltello al Conad, fugge con la spesa. Fermato dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi il supermercato Conad di Marano è stato teatro di quella che si configura come una rapina a tutti gli effetti. Non si è trattato di una sortita per rubare 'incasso del negozio, come più frequentemente accade, ma di un cliente che ha minacciato i presenti per non pagare la spesa.

L'uomo ha infatti riempito una borsa di prodotti come un normale cliente, salvo poi decidere che non avrebbe pagato. Una volta giunto alla cassa ha estratto un coltello e minacciato l'addetta, superando le barriere e lasciando il supermarket. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per nessuno dei presenti.

Una volta lanciato l'allarme si sono portati in via Rodari i Carabinieri della stazione di Marano, che hanno raccolto le testimonianze a avviato le indagini. Grazie anche al supporto dei colleghi della Compagnia di Modena, i militari sono riusciti ad individuare il presunto rapinatore. Al momento la posizione dell'uomo, che è stato fermato, è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.