Spaccata e rapina in banca, colpo alla Credem dei Torrazzi

Oggi intorno all'ora di pranzo si è consumata una rapina all'interno della filiale Credem di via dei Torrazzi 3. Ancora vaghe le informazioni sulla dinamica del colpo. Da una primissima ricostruzione pare che almeno due malviventi abbiano fatto irruzione all'interno dell'istituto di credito afondando una porta a vetri sul retro dell'edificio.

Una volta all'interno avrebbero poi minacciato il personale presente, fuggendo poi con il denato contante che sono riusciti a recuperare dalle casse. Non sarebbe stata fatta violenza contro i dipendenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri per ricostruire l'accaduto. Sono in corso le indagini da parte del Nucleo Investigativo con il supporto della Scientifica. La filiale Credem è ovviamente chiusa al pubblico.

Episodio simile si era verificato meno di un mese fa presso la stessa banca ma nella filiale di via Vignolese. Erano da poco passate le 12.30 quando tre persone armate di cutter erano entrate presso la filiale di banca Credem in via Vignolese 579 fingendosi normali clienti indossando mascherina, occhiali da sole e cappelli.

Una volta all'interno dei locali avevano però manifestato le loro intenzioni minacciando il personale e i clienti con i taglierini e accompagnandoli poi nei bagni. In questo modo i rapinatori avevano avuto mano libera per sottrarre il denaro dalle casse.