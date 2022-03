Rapina e falsa dichiarazione, una donna e un uomo finiscono in carcere

La Squadra Mobile ha arrestato una cittadina straniera di 32 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.

La donna, rintracciata nel capoluogo sabato mattina, deve espiare una pena di anni 2 per il reato di rapina, commessa a Genova nel 2017. Terminate le formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale Sant’Anna.

Intorno all’una della decorsa notte, nel corso dell’attività di controllo del territorio, la Squadra Volante ha fermato per un controllo in zona Tempio un cittadino straniero di 45 anni, irregolare sul T.N., destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal GUP del Tribunale di Milano.

Privo di documenti di riconoscimento al seguito, è stato accompagnato in Questura per una completa identificazione. Al termine degli accertamenti, è stato portato al Sant'Anna. L’arrestato, che deve espiare una pena di mesi 9 e giorni 6 di reclusione per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla propria identità, è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.