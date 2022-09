Tre ragazzi aggrediti al Parco Ducale, fermato uno dei rapinatori

Nei giorni scorsi i Giardini ducali di Modena sono stati teatro dell'ennesimo episodio criminale. Sfortunati protagonisti tre giovane che si trovavano a passare attraverso il parco intorno alla mezzanotte fra lunedì e martedì scorsi. Secondo quanto riferito alla Polizia, i tre sarebbero stati avvicinati da due stranieri, i quali li avrebbero aggrediti nel tentativo di rapinarli, In particolare, l'obiettivo dei malviventi sembrava essere una bicicletta, che tuttavia non sono riusciti a rubare.

Sono stati i tre giovani a lanciare immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine, e la centrale operativa della Questura ha fato convergere sul posto diverse pattuglie della Volante, che hanno bloccato i vari accessi al parco.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei ragazzi e la descrizione degli aggressori, riuscendo poi ad intercettarne uno che stava uscendo dall'area verde da l lato di viale Caduti in Guerra.

Lo straniero è stato arrestato e oggi il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto per i reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso

Il complice era riuscito a darsi alla fuga ed attualmente sono in corso le indagini della Polizia per arrivare ad identificarlo.