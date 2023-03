Rapina in tabaccheria a Carpi, fermato uno dei criminali: è un ragazzo d 19 anni

A poche ore di distanza dai fatti, la Polizia del Commissariato di Carpi e i colleghi della Squadra Mobile di Modena hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino senegalese di anni 19, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. L'episodio contestato è quello avvenuto solo poche ore prima presso la tabaccheria Samarcanda di via Ugo La Malfa.

Verso le ore 12.15 due individui, completamente travisati in visso e con indosso i guanti, erano infatti entrati nel locale puntando una pistola alla tempia del gestore, riuscendo così a sottrarre biglietti della lotteria "Gratta e Vinci", tabacchi e denaro contante per un valore di circa 1.200 euro. I due uomini poi si erano poi alla fuga scappando per le vie limitrofe agevolati da un terzo complice che all'esterno fungeva da "palo".

La tempestiva attività di indagine dispiegata della Polizia Giudiziaria ha permesso di raccogliere subito indizi che hanno portato ad identificare il 19enne straniero come sospettato. Il ragazzo che nel frattempo si era disfatto degli indumenti e della pistola giocattolo utilizzata per minacciare il tabaccaio - è stato rintracciato sempre a Carpi. Il 19enne è stato trovato in possesso di parte del denaro contante provento della rapina, di un pacco di sigarette della stessa marca di quelle rubate e del contenitore della pistola giocattolo utilizzata nella mattinata.

L'indagato è stato quindi dichiarato in stato di fermo e trasferito presso il carcere di Sant'Anna in attesa dell'udienza di convalida del fermo richiesta da questa Procura al Giudice per le indagini preliminari.

Proseguono ovviamente le indagini della Polizia per arrivare ad identificare le altre due persone coinvolte nella rapina.