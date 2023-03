Rapina in tabaccheria a Carpi, in tre scappano con denaro e gratta&vinci

In tarda mattinata si è verificata una rapina a mano armata presso la tabaccheria Samarcanda in via Ugo La Malfa, a Carpi. Ad agire sarebbero state tre persone, una delle quali ha minacciato l'esercente con una pistola per farsi consegnare i valori.

Gli Agenti della Squadra Volante sono immediatamente giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dal tabaccaio e hanno raccolto i primi indizi per attivare il previsto Piano Posti di Controllo e bloccare le vie di fuga dalla città con il concorso delle altre Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Sul posto il Dirigente del Commissariato che, insieme agli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, ha sentito la vittima. Sono poi stati repertati gli indizi per proseguire nelle indagini

Una prima ricostruzione sull’accaduto ha consentito di stabilire che sulla scena del crimine erano presenti tre persone. In fase di quantificazione anche l’ammontare del danno che al momento può essere stimato in circa 200 euro in contatti oltre a diversi biglietti “Gratta e Vinci”.

Si tratta del quarto colpo a mano armata nella città di Carpi in pochi giorni. anche se i casi sembrerebbero scollegati. Nelle precedenti occasioni, infatti avrebbe agito un criminale solitario, mettendo a segno colpi in tre supermercati Sigma di via Cuneo, Conad di via Galilei e Md di via Lago di Lugano.