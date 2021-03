Aggrediscono una donna e le rubano l'auto. La fuga innesca l'incidente di un rider

Un grave incidente in viale Amendola, come conseguenza di quella che sembra essere stata una rapina e una fuga spericolata in auto. E' accaduto intorno alle ore 20.30 tra il parcheggio del supermercato Lidl e l'incrocio con via Pisano, ma la vicenda deve essere ancora definita con chiarezza.

Sono stati infatti un paio di minuti molto concitati quellei vissuti nel parcheggio e nel viale adiacente. Protagonisti tre giovani, probabilmente nordafricani stando alle sommarie descrizioni fornite, che avrebbero aggredito una donna mentre questa stava raggiungendo la propria auto. La donna è stata sorpresa e strattonata, ma è riuscita a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Anche le guardie di sicurezza del supermercato sono intervenute, cercando di fermare i malviventi, che nel frattempo si erano appropriati dell'auto della signora.

I tre hanno quindi messo in moto e sono fuggiti, attraversando il parcheggio e poi montando su un'aiuola: dopo aver abbattuto una siepe si sono di fatto immessi proprio all'incrocio tra viale Amendola e via Pisano, imboccando il viale e sfrecciando via a forte velocità.

Qualche istante dopo a fare le spese della manovra spericolata è stato un giovane rider, che stava passando sul viale in sella al proprio scooter. Il fattorino ha perso il controllo del mezzo e ha impattato violentemente con l'asfalto, finendo sull'aiuola che divide le due corsie. Pare che la caduta autonoma sia stata dettata proprio dal timore per la macchina rubata che ha attraversato velocemente la strada, ma saranno i rilievi e le indagini della Polizia Locale a determinarlo.

Il ragazzo è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118 e poi trasportato all'ospedale di Baggiovara. E' sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, nonostante i traumi seri riportati nella caduta.

Sul posto è intervenuta in seconda battuta anche una pattuglia della Squadra Volante, per raccogliere la denuncia della donna aggredita e ricostruire i fatti.