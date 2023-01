Rapina con il machete in piazza Pomposa, scatta la condanna per un 29enne

Questa mattina, un 29enne di origine tunisina è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per rapina e lesioni all'esito del processo con rito abbreviato.

La sera del 26 agosto scorso, l'uomo - insieme ad altre persone le cui sorti rimangono ignote - aveva avvicinato e aggredito un ragazzo di vent'anni che si trovava in piazza, per poi sottrargli la bicicletta e il cappello. Al tentativo del giovane di allontanarsi, il 29enne aveva reagito sfoderando un machete che aveva nascosto sotto la t-shirt e sferrando un fendente alla vittima. Grazie alla sua prontezza il ventenne se l'era cavata con una ferita alla gamba e all'occhio, lesioni considerate guaribili in dieci giorni.

L'aggressore era stato identificato dai Carabinieri, e meno di un mese dopo era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari ed eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena. Oggi si è concluso il processo nei suoi confronti con una sendenza di condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione.