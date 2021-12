Rapina a mano armata a Carpi. Bellelli: "Assicurare alla giustizia i responsabili. Le nostre telecamere sono a disposizione"

"Le modalità della rapina a mano armata avvenuta oggi al Borgogioioso mi lascia no sbigottito e sgomento. Innanzitutto va nno la v icinanza e solidarietà mie e dell’Amministrazione comunale alla guardia giurata ferita, che nei prossimi giorni cercherò di and a r e a trovare in ospedale.

Mi auguro che le forze dell’ordine catturino quanto prima i responsabili di questo violento atto e l i a ssicurin o alla giustizia . Il nostro sistema di videosorveglianza come sempre è a disposizione, auspicando che possa essere utile a individu a re i criminali .